Mark Markez ekskluzivno za "Nezavisne": Na motoru ne osjećam strah

Kada sam na motoru, nikada ne osjećam strah, rekao je u ekskluzivnom razgovoru za "Nezavisne" Mark Markez, četvorostruki svjetski prvak u Moto GP, koji već skoro 10 godina žari i pali moto-stazama.

Valentino Rosi, Kejsi Stoner, Horhe Lorenco godinama su bili sinonim za kraljevsku klasu, ali onda se 2012. godine ukazao Markez, koji je već u debitantskoj sezoni postao prvak svijeta.

Od tada je Atomski mrav u pet sezona četiri puta bio prvak u Moto GP i u sjenu je bacio mnoge velikane ovog sporta, među kojima je i njegov idol, slavni Rosi. Markez je rođen 17. februara 1993. u Serveri u Kataloniji, mjestu koje broji samo 10.000 stanovnika. Tako malo mjesto iznjedrilo je vozača koji može da bude najbolji svih vremena, a već sada je za njega čula cijela planeta. Sa samo 15 godina je debitovao u kategoriji 125 kubika i u ovoj klasi je osvojio jednu titulu. Tri sezone su mu trebale da pređe u Moto 2 šampionat i naravno i tamo je postao šampion, a društvo u kraljevskoj klasi nije znalo šta im se sprema.

Dvanaestog jula 2012. je postao član Honde, gdje je zamijenio dvostrukog šampiona Stonera, koji je otišao u zasluženu penziju. Do tada, ali i od tada je postavio toliko rekorda da ih je teško nabrojati, a na spomen njegovog imena nije svejedno ni legendarnom Doktoru, koji je godinama bio sinonim kraljevske klase (Rosi sedam puta bio šampion).

Markez je sa četiri titule prvaka na pola puta do najtrofejnijeg svih vremena u kraljevskoj klasi Đakoma Agostinija i vjerovatno je samo pitanje vremena kada će Italijana ostaviti iza sebe. Trenutno samo tri vozača imaju više titula od Markeza, a jedini aktivan je Rosi, koji ima 38 godina.

Španac za "Nezavisne" kaže da ne razmišlja mnogo o Agostiniju i putu do besmrtnosti, jer je to dug put.

"Iskreno, ne razmišljam o tome. Koncentrišem se na svaku sezonu posebno i moj jedini cilj je da radim naporno. Idem korak po korak u cilju da pobijedim u svakoj trci i, ako je to moguće, na kraju i osvojim titulu prvaka. Ali uvijek idem korak po korak", rekao je Španac, jedan od četiri čovjeka koji može da se pohvali da je bio šampion u tri različite klase (osim njega to su uspjeli još samo Majk Hejlvud, Fil Rid i, pogađate, Valentino Rosi).

NN: U pet sezone, koliko se takmičite u Moto GP, četiri puta ste bili šampion. Koliko je teško napraviti takav poduhvat s obzirom na to da je konkurencija veoma jaka?

MARKEZ: Vjerujte da je veoma teško. Ljudi ne mogu da zamisle koliko je to teško. Nekada kada vide da sportisti pobjeđuju, često misle da je to lako. U sportu je, kao i u životu, mnogo toga veoma teško ostvariti.

NN: Ko je najteži rival protiv kojeg ste vozili u dosadašnjem toku karijere?

MARKEZ: Ne mogu da kažem da se radi o samo jednom protivniku jer se svake godine to mijenja. Neki vozači su teški protivnici svake godine i ti su najteži. Ali nije stalno isto. Na primjer, prošle sezone Andrea Doviciozo je bio veoma težak protivnik, a sada ostaje da vidimo ko će to biti u sezoni pred nama.

NN: Iako ste još mladi (24 godine), postavili ste mnogo rekorda, da li ste na neki od poduhvata posebno ponosni?

MARKEZ: Ponosan sam na svakodnevni naporan rad i to je pod mojom kontrolom. Zapravo, stvari koje zavise od mene su ono što mogu da kontrolišem, a to je ono da u svakom momentu pružam maksimum i to je ono na šta sam ponosan.

NN: Mlađi brat Aleks ide Vašim stopama. Da li očekujete da će u narednim godinama upravo on biti Vaš najveći protivnik na stazi?

MARKEZ: Ne znam. Nadam se da će u budućnosti moći da se takmiči u Moto GP i u tom slučaju bismo imali sjajnu borbu na stazi. Ali, mora da se koncentriše na Moto 2 i ukoliko to bude uradio, sigurno će doći do Moto GP.

NN: Iako već godinama vozite na vrhunskom nivou, da li i dalje osjećate strah kada ulazite u velike krivine?

MARKEZ: Strah nije riječ koju bih upotrijebio, pošto nikada ne osjećam strah kada sam na motoru. Najbolja riječ kojom bih mogao da opišem je respekt, i to posebno prema sudarima.

NN: Kakvi su Vam planovi za narednu sezonu i koga vidite kao najveću konkurenciju u borbi za titulu?

MAKREZ: Svake godine imam isti i plan, a to je da radim naporno i na stazi pružim sve od sebe. Detalji ili neke druge stvari koje se budu dešavale tokom sezone će biti te koje će napraviti razliku u pozitivnom ili negativnom smjeru. Prošle sezone sam naučio da se nikada ne smijem opustiti jer su svi rivali teški. Ne mogu da kažem da je jedan rival jači od ostalih, svi su jednako jaki.

NN: Valentino Rosi je za mnoge jedan od najboljih vozača u istoriji. Kakvo je Vaše mišljenje o njemu i da li ste mu se divili na početku Vaše karijere?

MARKEZ: Valentino je bez sumnje jedan od najboljih vozača u Moto GP i zbog toga ima moje poštovanje. Poštujem sve što je napravio i što će napraviti u ovom sportu.

Rekordi, rekordi...

Lista rekorda i dostignuća koje je Mark Markez ostvario u karijeri kao da nema kraja.

Osim gore pomenutih, pored njegovog imena stoji to da je najmlađi (17 godina, 265 dana) motociklista koji je osvojio trku iako je startovao kao posljednji, da je istu stvar uradio dva puta u dvije različite klase, rekorder je po broju podijuma i pobjeda u jednoj sezoni, ali i ukupno u Moto 2 klasi, da je najmlađi (20 godina, 63 dana) osvajač pol-pozicije u najjačoj klasi...