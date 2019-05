Markes je kralj Francuske

Mark Markes je ostvario novu pobjedu na trci za Veliku nagradu Francuske u Le Manu i iza sebe je ostavio Andreu Dovicioza i Danila Petrućija.

Žoan Mir i Karel Abraham u krugu za zagrijvanje doživjeli su incident i izletjeli sa staze pa nisu ni počeli trku, a ista stvar se dogodila i Mirovom imenjaku – Zarku.

Danilo petrući je prvom prilikom napao Marka Markesa. Izvršio je pritisak u jednoj od krivina, ali je Markes bio dovoljno pribran da odbije taj napad, što je Džek Miler iskoristio i pritiskao Petrućija kako bi mu preoteo poziciju dva.

Petrući nije dugo izdržao, pošto su ga obišli i Miler i Rosi, koji se čak probio i do pozicije broj tri iako njegov tempo nije bio sjajan.

The world champion is into his rhythm!@marcmarquez93's lead is now over 1.5 seconds on @jackmilleraus! #FrenchGP pic.twitter.com/C6V0npEkLJ