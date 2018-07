Markez: Pomirenje sa Rosijem? To zavisi od njega

Sukob Marka Markeza i Valentna Rosija datira još iz 2015. godine kada su dva vozača imali ozbiljnu svađu u Australiji i Maleziji, da bi 2018. u Argentini ponovo otkopali ratne sjekire.

Dok djeluje da su se strasti i poslije udesa u Argentini smirile, Mark Makez u intervjuu za Korijere dela sera ostavlja loptu u dvorištu Valentina Rosija. Kaže da je sa njegove strane sve oprošteno.

"Pomirenje ne zavisi od mene. Što se mene tiče sve je riješeno još 2015. godine. U Argentini se desio problem u trci, tražio sam oproštaj. Kažnjen sam oduzimanjem bodova. Šta još treba da uradim?", kazao je Markez.

On i Rosi su inače 2015. imali sukob u Maleziji kada je Italijan gurnuo Španca sa motora jer su konstantno bili u duelima u kojima je Makez bio veoma agresivan. Tada Markez nije bio u konkurenciji za titulu, već su se za svjetski šampionat borili Rosi i Horhe Lorenco.

"Ne znam kako on uspijeva da se i dalje trka. Možete da trenirate i da budete fizički spremni, ali motivacija u glavi da vozite trke, da se nosite sa medijima, pritiskom to se ne trenira. To je ludo i divim mu se zbog toga", rekao je vozač Repsol Honde koji će naredne sezone garažu dijeliti sa zemljakom Horheom Lorencom.

Controversial moment in #ArgentinaGP race between Marc Márquez and Valentino Rossi: @marcmarquez93 clashes with @ValeYellow46 and this falls down

#MatraXChannel #RepsolHonda #YamahaRacing #Argentina pic.twitter.com/aSo3rvDErA