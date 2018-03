McLaren protiv "nabudžene" Ninje

Na trkama između super automobila i super motocikla, na pravoj liniji, obično je vozilo na dva točka pobjednik. Međutim, Kawasaki Ninja H2 nije običan super motocikl, ali ni McLaren 720S nije običan super automobil.

Naime, jedan Motovloger, čiji je Youtube kanal "Do It With Dan" je odlučio da testira svoj modifikovani Ninja H2 protiv fabričkog McLaren 720S.

Za one koji to nisu znali, Ninja H2 je jedan od najboljih super motocikala na svijetu, zahvaljujući rednom četvorocilindarskom agregatu koji ima 998 kubika.

U standardnoj verziji on razvija 200 konjskih snaga, ali budući da je ovaj H2 modifikovan, on rezvija oko 250 konjskih snaga.

Poređenja radi, McLaren 720S je automobil koji posjeduje četvorolitarski twin-turbo V8 i malu težinu, što mu omogućava da bude brz skoro kao hibridni hiper automobil P1 koji razvija 903 konjske snage.

Na trkama na video snimku vidimo da su ova dva vozila zaista veoma blizu po performansama i da je pobjednik neizvjestan do samog kraja.

Važno je napomenuti i da su trke održane na javnim putevima, što je veoma opasno. U svakom slučaju, ovo je jedan video koji vrijedi pogledati.

(Vrelegume.rs)