Mercedes će morati da čeka na Ferstapena

Trostruki uzastopni šampion Formule 1 Maks Ferstapen rekao je da namjerava da ostane do kraja ugovora u Red Bulu do 2028. godine, u jeku spekulacija da bi mogao da pređe u Mercedes.

Ferstapen je rekao da mu laskaju pohvale koje je posle trke u Saudijskoj Arabiji na njegov račun poslao direktor Mercedesa Toto Volf.

Volf je rekao da bi voljeo da nizozemski vozač pređe u njegov tim, ali Ferstapen želi da ostane sa "svojom porodicom u Red Bulu".

"Zbog toga sam i potpisao ugovor. Kao što sam ranije rekao, zadovoljan sam ekipom i naravno, veoma je važno da pokušamo da zadržimo ključne ljude u timu duže vrijeme jer je to važno za naše nastupe, a na kraju, nastupi su posao. Namjera je da ostanem do kraja, za mene bi bila sjajna priča da završim ugovor, pošto to u suštini znači da sam bio dio jedne porodice, jednog tima", rekao je on.

Max Verstappen regarding Mercedes' interest in him: "From my side it doesn't change anything. I don't know what will happen after 2028, if I will stay in F1, or continue, or sign a new deal [with Red Bull]." "But that is why I signed the deal in the first place. I am happy… pic.twitter.com/h5SgznVtlh