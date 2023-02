Mercedes predstavio bolid za novu sezonu Formule 1

Ekipa Mercedesa predstavila je danas u Silverstonu novi bolid "W14" za predstojeću sezonu u šampionatu Formule 1.

Novi model bolida je crne boje, a na zvaničnom predstavljanju bili su vozači Mercedesa Britanci Luis Hamilton i Džordž Rasel, kao i rezervni vozač Nijemac Mik Šumaher.

Back in black. Meet the Mercedes-AMG F1 W14 E PERFORMANCE. We're #AllInPerformance. pic.twitter.com/qKYiQiR6In