Mik Šumaher vozio kultni bolid svog oca

Mik Šumaher, sin legendarnog Mihaela Šumahera, vozio je uoči kvalifikacija u subotu i dan kasnije na paradi vozača uoči nedjeljne trke u njemačkom Hokenhajmu.

Mladi Mik (20) vozio je bolid F2004, u kojem je njegov otac prije 15 godina osvojio jednu od rekordnih sedam titula.

Pola njegove kacige bilo je obojeno u čast Mihaela, a navijači na tribinama oduševljeno i emotivno su pozdravili njegova tri kruga stazom.

"To je sjedalo mog oca, a ja sam se na njega namjestio savršeno i osjećao savršeno", rekao je nakon spektakla Mik.

Mihael je u spomenutom bolidu ostvario 13 pobjeda u 18 trka 2004. godine, dok je još dvije pobjede u tom bolidu upisao i Rubens Baričelo.

Mick Šumaher u Formuli 2 vozi za tim Prema Racing i dio je Ferrarijeve vozačke akademije. Njegov otac Mihael je rekorder Formule 1 sa sedam naslova prvaka i 91 pobjedom, od koje su četiri ostvarene u Hockenhajmu.

What. A. Moment. Mick Schumacher, complete with half-and-half helmet, driving his father's Ferrari F2004 around the Hockenheimring. #F1 pic.twitter.com/g0XrOYimTE