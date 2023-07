Mladi vozač poginuo na stazi, oglasila se Formula 1

Mladi nizozemski vozač Dilano van ‘t Hof poginuo je na stazi Spa Frankoršamp u udesu koji se desio ovog vikenda u drugoj od dvije trke događaja "Spa 24 Hours Round", na GT endurans čelendžu.

U danu kada je Maks Ferstapen dospeo na pol poziciju u za sprint trku u Austriji, desila se i tragedija koja je pogodila svijet automobilizma.

Trka je završena crvenom zastavicom, a poslije nje se pojavilo nešto više detalja o nezgodi koja je izazvala smrt mladića.

Najprije da se udes desio u posljednjem krugu trke vožene po veoma zahtijevnim uslovima, zbog čega bi tek mogle da se jave kontroverze u vezi sa ovim događajem.

Nizozemac se sudario sa svojim kolegom Adamom Ficdžeraldom i tada već nije imao kontrolu nad bolidom, što je kasnije imalo fatalne posljedice.

Osamnaestogodišnjak rođen 2004. je vozio automobil sa brojem 77 u Regionalnom evropskom šampionatu Formule i imao je jedan podijum.

Prije dvije godine je bio i šampion u španskom prvenstvu F4, a sada se zbog njegove smrti oglasila i Formula 1.

"Tužni smo što smo saznali za smrt Dilana van ‘t Hofa danas u Spa-Frankoršampu. Dilano je poginuo jureći svoj san da dostigne vrhunac ovog motosporta. Zajedno sa celom zajednicom motosporta, naše misli su sa porodicom i voljenima", napisao je Stefano Domenikali, izvršni direktor Formule 1.

“We are so sad to learn of the passing of Dilano van 't Hoff today at Spa-Francorchamps. Dilano died in pursuit of his dream to reach the pinnacle of motorsport. Along with the entire motorsport community, our thoughts are with his family and loved ones.” Stefano Domenicali pic.twitter.com/Kn0gklf9RN