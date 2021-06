Moćan defile motocikala pristiglih sa svih strana svijeta

TREBINJE - U Trebinju je, nakon prošlogodišnje pauze, ovog vikenda održan 21. Moto-skup "Trebinje 2021", na kome je zabilježen rekordni dolazak oko 1.500 motocikala sa svih strana svijeta.

Kolona, koja je u tradicionalnom subotnjem defileu prošla ulicama grada, bila je kilometarska i najveća do sada, a motoristi su sa svojim moćnim mašinama prodefilovali centralnim gradskim ulicama.

Prije defilea predstavnike bajkera je u Gradskoj upravi primio i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, zajedno sa zamjenikom Draženom Boškovićem i saradnicima, gdje je istaknut značaj ove manifestacije za cio grad, ali i radost samih bajkera kad dolaze na ovu motorijadu.

Objašnjavajući da su zbog epidemiološke situacije postojale nedoumice u vezi s održavanjem moto-skupa, Ćurić je nakon prijema istakao da su se, u saradnji s Institutom za zaštitu zdravlja i premijerom Republike Srpske, dogovorili da se, zbog činjenice da je manifestacija na otvorenom, moto-skup sa više od 2.000 ljudi ipak održi.

"Smatramo da je ovo i te kako značajan skup i za nas i za cijelu regiju. Zato smo odlučili da se on ipak održi jer su nam i sami bajkeri kazali da su se mnogo nadali i iščekivali hoće li se održati, s obzirom na to da među njima kruži krilatica da ako se u toku godine nigdje ne vide, susrešće se u Trebinju, jer u Trebinje svi vole da dođu, a to je za nas bila jako snažna poruka", istakao je Ćurić.

Izražavajući nadu da će se iduće godine moto-skup održavati bez ikakve bojazni, Ćurić je zahvalio svim bajkerima, a posebno članovima trebinjskog Moto-kluba TNT koji na ovaj način godinama promoviše i Trebinje i Republiku Srpsku.

Jelena Vulić, porijeklom Hercegovka, prešla je na motociklu 3.000 kilometara iz Osla do Trebinja, kako bi prvi put prisustvovala ovoj motorijadi.

"Putovala sam pet dana i nisam imala nikakve probleme u putu. Vodilo me nekoliko motiva jer me vukla želja da vidim svoje, da malo dođem u Hercegovinu, ali i da prisustvujem ovom skupu, koji me oduševio i na koji ću se ponovo vraćati", kazala je ona.

Aleksa Aleksić, predsjednik Moto-kluba TNT, nakon skupa istakao je da je samo prve večeri na ovu motorijadu stigao toliki broj učesnika koliki u ranijim godinama nije bio zabilježen ni u dva dana skupa.

"Ljudi su se uželjeli i moto-skupova i koncerata i druženja pa su nas u klubu stalno kontaktirali i pitali hoće li biti motorijade, tako da su svi jedva dočekali da se ponovo vidimo. Vjerujte, većina motociklista su tradicionalno svake godine učesnici ove manifestacije", kazao je Aleksić.

Motorijada, koja je održana u organizaciji Moto- kluba TNT, Gradske uprave i Turističke organizacije Trebinje, okupila je bajkere iz svih zemalja bivše Jugoslavije, kao i iz Mađarske, Bugarske, Norveške, koji su osim u vožnji motora i moto-igrama u kampu bivše vojne kasarne, gdje se tradicionalno odvija skup, uživali i u koncertima "Van Goga" i "Generacije 5".