MotoGP: Banjaja pokorio Austriju

Italijanski motociklista i as Dukatija Frančesko Banjaja na dominantan način je danas slavio na trci MotoGP šampionata na "stazi Red Bul Ring" u Austriji.

Drugu poziciju zauzeo je as Pramaka Horhe Martin, a podijum je kompletirao Enea Bastijanini na drugom Dukatiju

Martin je startovao sa najbolje pozicije i držao je sve do prve krivine drugog kruga kada ga je Banjaja pretekao.

Njih dvojica su nastavili da vode bitke za čelo kao nekada Mark Markes i Andrea Doviciozo a isprav ih je dobro pratio jedino Enea Bastijanini dok su ostali imali više od 1,5 sekundi zaostatka.

Tamo u osmom krugu je Bastijanini je počeo da gubi korak za Martinom i Banjajom, a iza svih njih je Markes počeo da se probija i iskoristio greške brata Aleksa Markesa kao i Aleša Espargara za sedmo mesto, dok je Mario Beceki obišao Džeka Milera za peto mjesto i počeo da "juri" Breda Bindera.

Kao i mnogo puta ranije Miler je ponovo pogrešio pod pritiskom i pao sa motocikla što ga je skupo koštalo. Na sredini trke Banjaja je uspio da se odvoji od Martina pa je bilo jasno da će pobijediti i danas samo je bilo pitanje kolikom razlikom. Martin je prišao na 1,5 sekundi zaostatka na tri kruga prije kraja, ali je to bio znak za Banjaju da doda gas i odbije nalet opasnog protivnika.

