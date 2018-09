Motociklista koji je kolegi stisnuo kočnicu tvrdi da je on žrtva

Italijanski 22-godišnji, sada već bivši vozač Moto2 klase, Romano Fenati, za italijanske medije izjavio je da napušta ovaj sport te da u cijeloj priči njegov sunarodnjak Stefano Manci treba da snosi dio krivice.

To ne bi bilo toliko neobično da Fenati nije napravio nezamisliv prekršaj kada je stisnuo kočnicu na motoru Stefana Mancija. Na OVOM LINKU možete pogledati video.

"Odlazim iz ovog sporta. Ta je priča za mene završila. Neću se više trkati", rekao je Romano Fenati za "La Repubblicu" u pokušaju da opravda svoj, ne baš normalan, potez.

"Svi me napadaju, ali niko ne pita kako je meni. Ja sam žrtva nepravde i boli me to. Manci me provocirao, bio sam pod navalom adrenalina i napravio sam šta sam napravio. Ali nisam htio da ga ubijem, kako me optužio. Samo sam htio da pokažem da ga, ako želim, mogu srušiti s motora. Prije toga je on meni prijetio da će me srušiti", priča 22-godišnji Italijan.

Takođe, sve je uporedio s fudbalom.

"Znam da nisam trebalo da to učinim, ali ponekad se dogode trenuci ludila, vidimo to i u fudbalu", rekao je Fenati,

Krovna svjetska motociklistička organizacija FIM pozvala je Fenatija u svoje sjedište u Švajcarskoj, kako bi pred komisijom opravdao svoj luđački postupak, a u međuvremenu mu je ukinula licencu, bez koje se, sve i da želi, ne može trkati na svjetskom prvenstvu.

(Autostart.24sata.hr)