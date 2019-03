Motociklisti se potukli usred trke

Gotovo nevjerovatna scena dolazi nam iz Kostarike, gdje su se u trci tamošnjeg prvenstva potukla dvojica vozača.

U državnom prvenstvu za motocikle koje je održano prošlog mjeseca jedna je trka izazvala veliku pažnju, a u centru pažnje bio je zaraćeni dvojac koji je u konačnici popio velike kazne.

Naime, u jednom je trenutku Horge Martinez htio prestići Mariona Kalva, ali u tom ga je pokušaju udario, a potom se i zakačio za njegov motocikl da bi se spasio od pada. Martinezov je motocikl završio u reklamama, a onda je uslijedila izmjena udaraca.

Prvo je Martinez potegnuo Kalva, koji se srušio na zemlju, ali mu ovaj nije ostao dužan. Kolumbijci su čak mjesec razmišljali o kaznama, a sada je donesena konačna odluka. Obojica će biti suspendirana na dvije godine iako je Kalvo izvukao deblji kraj u čitavoj priči.

This is WILD During the first round of Costa Rica's National Motorbike Championship, Marion Calvo's clashed with Jorge Martinez. Once Calvo stopped his bike, Martinez started throwing punches and the race was red flagged. Both riders have been banned for two years. pic.twitter.com/ZFIBGMpCFl