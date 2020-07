Muđelo u Formuli 1, spektakl zagarantovan

Italijanski autodrom Muđelo naći će se na kalendaru Formule 1.

Sezona 2020 u Formuli 1 bila je umalo gotova zbog pandemije virusa korona, ali se vratila na velika vrata u Austriji i vidjeli smo pravi spektakl.

U Austriji imamo dupli vikend, pa ćemo ponovo gledati trku u Spilbergu, a ista je situacija i u Engleskoj, tačnije Silverstonu, dok ćemo u Italiji gledati dvije trke, ali na dve staze.

Trka u Monci je svakako bila planirana i nalazi se u kalendaru, dok je novitet staza u Muđelu (u blizini Firence) koja će se na kalendaru Formule 1 naći 13. septembra, pre trke VN Rusije u Sočiju, koja je zakazana za 27. septembar.

To će biti prvi put u istoriji F1 da se jedna trka vozi na ovoj stazi.

BREAKING: F1 will race at Mugello in Tuscany for the first time on September 13, before heading to Sochi for the Russian Grand Prix on September 27#F1 pic.twitter.com/dhhNNU5BrV