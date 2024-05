Najbolji dizajner bolida napustio Red Bul

S obzirom na to da nije prošlo mnogo od najave pregovora o sporazumnom raskidu ugovora do potvrde da je dogovor postignut, možemo zaključiti da se Red Bul nije trudio da zadrži Adrijana Njuija, kao i da je Adrijan Njui bio odlučan u namjeri da napusti Red Bul.

Kao razlog navedena je ''potreba da se potraži novi izazov u karijeri'', iako se dugo već govorilo o neslaganju između prvog čovjeka austrijskog tima Kristijana Hornera i, prema brojnim mišljenjima, najboljeg živog dizajnera bolida Formule 1.

Red Bul je danas potvrdio da će čovjek, čije su kreacije osvojile šest konstruktorskih i sedam vozačkih titula prvaka svijeta za 19 godina provedenih u laboratorijama Milton Kinsa, na kraju sezone napustiti tim.

Da li i pojačati konkurenciju? Na potvrdu tih spekulacija i dalje se čeka, ali prema jednoj – Ferari je 65-godišnjem Englezu uveliko ponudio saradnju i vidi ga kao dio šireg plana koji podrazumijeva pojačanja na svim frontovima, ne samo u ''kokpitu''.

Dovedu li i Njuija poslije Luisa Hamiltona iz Mercedesa, Ferari će iz redova dva najveća rivala dobiti najtrofejnijeg vozača svih vremena i najuspešnijeg šefa tehnološkog razvoja automobila u Formuli 1.

''Želimo da se zahvalimo Adrijanu na svim podivizima u vremenu koje smo proveli zajedno. On je imao presudnu ulogu u pododima na nevjerovatnih sedam titula vozača i šest konstruktora sa ukupno 118 pobjeda, uz 101 pol-poziciju računajući i onu pobjedu Toro Rosa sa pola iz 2007. godine“, podsjetili su u Red Bulu da je Njui ušao u strukture kluba kroz tadašnji razvojni tim i to jednim od najvećih podviga u istoriji Formule 1.

The Team announces that Chief Technical Officer Adrian Newey will leave the Red Bull Technology Group in the first quarter of 2025. The engineering supremo will step back from Formula 1 design duties to focus on final development and delivery of Red Bull’s first hypercar, the… pic.twitter.com/FSSHqzieip