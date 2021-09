Nastavljen rat Hamiltona i Ferstapena

Bliski susret u Monci nije u potpunosti "zbližio" Luisa Hamiltona i Maksa Ferstapena, već je započeo novi rat izjavama van staze.

Dvije nedelje je trajala pauza do sljedeće Velike nagrade Sočija, a Britanac i Holanđanin su je iskoristili da se dodatno posvađaju.

Hamilton je poslije trke u Monci izjavio da je umalo izbjegao smrt, te da ga je spasio oreol i da je imao bolove u vratu.

"Ne, nisam rekao da sam skoro umro, ali valjda je jasno da, ako ti bolid sleti na glavu, nije baš najugodnije. Tu se radi o milisekundama u kojima sve može drugačije da se završi tako da sam zahvalan što sam dobro prošao. Vrat me jeste bolio i bio sam kod doktora", rekao je Hamilton.

Nakon što je izašao iz bolida, Ferstapen je prošao pored Hamiltona ne provjerivši da li je sa njim sve u redu, od čega je Ferstapen pokušao da se odbrani.

"Mislim da ljudi malo pretjeruju. Pogledao sam prema njemu i vidio da je ubacio u rikverc i da pokušava izvući svoj bolid ispod mojeg, a to ne radiš ako ti je nešto. Osim toga, dan ili dva kasnije letio je na gala večeru u Njujork tako da mislim da je sasvim dobro", rekao je Maks.

Hamilton je prokomentarisao trku za titulu šampiona svijeta i da je to veliki pritisak.

"Znam kakav je to osjećaj i kakav pritisak nosi. Znam da on to neće priznati i ja neću reći da se on tako osjeća, ali sjećam se kako je meni bilo prvi put. Teško je, naporno je i stalno ti se miješaju emocije. Ja se u tome nekad nisam najbolje snalazio, što je potpuno razumljivo. Veliki je pritisak ako voziš za veliku ekipu, očekivanja su ogromna, a i sam od sebe puno očekuješ. Ja sam jako dugo u ovom sportu i znam da se nosim sa tim, ali mi je u početku bilo teško", rekao je Hamilton.

Ferstapenu nije trebalo dugo za odgovor, i to vrlo ironičan.

"Ma, užas, sav se tresem i ne mogu da spavam! Grozno je da se boriš za naslov svjetskog prvaka, mrzim to!", poručio je Holanđanin.

Dodaje da Hamiltonovi komentari pokazuju da ga uopšte ne poznaje jer bi inače znao da je maksimalno opušten i da teško mogu da ga uznemiri oko takvih stvari.

"Odlično se osjećam i imam priliku da se vozim u najboljem bolidu i svakog se vikenda borim za pobjedu. Ne poznaje me i to je ok jer ne moram ni ja da poznajem njega. Fokusiran sam isključivo na sebe i drago mi je da je borba za titulu ovako neizvjesna i nadam se da će tako biti i ubuduće", rekao je Ferstapen.