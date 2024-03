Ništa novo: Ferštapen pobijedio u prvoj trci sezone

Vozač Red Bula, Maks Ferstapen, pobijedio je na uvodnoj trci u novoj sezoni Formumule 1 u Bahreinu.

Nizozemski vozač je samo nastavio gdje je stao na kraju prošle sezone. U ovu takmičarsku godinu ušao je kao trostruki uzastopni šampion, a danas je pokazao da ne želi da prekine taj niz.

Iza Verštapena završio je njegov klupski kolega, Serhio Perez, dok na trećem i četvrtom mjestu završili vozači Gerarija, Karlos Sainc i Šarl Lekler.

Max Verstappen completes a flawless drive to seal victory in the season opener #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/o43XDdCZti