Nova pobjeda Rasela u virtuelnom svijetu

Džord Rasel četvrti put zaredom slavio je u virtuelnoj trci Formule 1 i nezvanični je šampion virtuelne sezone, prenosi Sport Klub.

Džordž Rasel je u novu virtuelnu pobjedu krenuo sa pol pozicije i, kao jedini vozač bez ijedne kazne, vozio sigurno do nove pobkede.

Zanimljivo je u da na virtuelnoj Velikoj nagradi Kanade nije vozio najveći Raselov rival Šarl Lekler koji je učestvovao u virtuelnoj trci 24 sata Le Mana.

Ovoga puta nije bilo ni "gostiju" iz svijeta fudbala koji se, polako ali sigurno, vraćaju svojim obavezama.

Drugo mjesto osvojio je Aleks Albon, treći je bio Esteban Gutjerez.

Ovo je bila posljednja virtuelna trka, a vozači će uskoro početi i sa pripremama za početak sezone 5. jula u Austriji.

It may not be the real thing but it’s been such a buzz battling for wins with the lads again these past months. I’d missed that feeling! Enjoyed the series way more than I expected. No matter what you do you’ve gotta give it everything!#VirtualGP Champ... cheers everyone! pic.twitter.com/HQmF13YlA0