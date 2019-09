Novi pol za Leklera, kreće sa čela u Singapuru

Vozač Ferarija Šarl Lekler na stazi u Singapuru vezao je treću pol poziciju u šampionatu Formule 1.

Lekler je imao najbolje vrijeme u kvalifikacijama ispred šampiona iz Mercedesa Luisa Hamiltona i timskog kolege Sebastijana Fetela.

Iza njih krenuće Maks Ferštapen (Red Bul), Valteri Botas (Mercedes), Aleksander Albon (Red Bul), Karlos Sajnc (Reno)...

U generalnom plasmanu vodi Hamilton sa 284 boda, Botas ima 221, a Ferštapen 181.

Trka za Veliku nagradu Singapura vozi se sutra od 14.10.

When you've been through the down days, the good days mean more #F1 #SingaporeGP @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/iHNX6LY3vs