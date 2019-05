Novosadski hirurg koji je liječio Laudu: Lice mu nije bilo važno, jurio je za titulom

Niki Lauda bio je neobičan, ali disciplinovan pacijent, čovjek nevjerovatnog karaktera i prava sila života, kaže u intervjuu za Tanjug doktor Dimitrije Panfilov, estetski hirurg iz Novog Sada, koji je nakon nesreće na stazi Nirburgring 1976. godine sa timom ljekara operisao nedavno preminulog, slavnog vozača Formule 1.

Poslije te nesreće najveći problem nisu bile opekotine, koje su zahvatile deset odsto kože lica, već izgorjela pluća, ističe u razgovoru za Tanjug Panfilov, jedan od najeminentnijih svjetskih stručnjaka u estetskoj hirurgiji.

"Posle su nas pitali zašto nismo bolje uradili operaciju lica. Pa, to lice je bio njegov izbor. On nije imao vremena za višemesečno lečenje. Jurio je za sledećom svetskom titulom", rekao je hirurg.

Doktor Panfilov, sa timom ljekara, lijčio je tada aktuelnog svjetskog šampiona Formule 1, u najvećoj bolnici za opekotine u Njemačkoj, u kojoj su liječeni pacijenti sa najtežim povredama od opekotina, na više od 50 odsto površine tijela.

"Niki Lauda je bio vrlo disciplinovan pacijent. Njegove povrede su u suštini bile nespojive sa životom. Morao je na nagovor lekara da diše na slamčicu. Kad bi duboko udahnuo, on bi razbio svoja pluća. Tako da mu je savetovano - Niki, samo polako, na slamčicu diši i on je to vrlo disciplinovano poštovao. Neverovatan jedan čovek! To se zove sila života! On je šest nedelja kasnije već sedeo u sledećem bolidu, jureći za sledećom svetskom titulom", prisjeća se dr Dimitrije Panfilov.

Podsjeća da je Lauda, par godina nakon povlačenja iz Ferarija i nakon nesreće, ponovo bio svjetski prvak sa Meklarenom.

"Svojim karakterom uspeo je sve da prebrodi", zaključio je doktor Panfilov.

Prisjeća se događaja koji je obilježio Laudinu karijeru, kada je 1976. na trci Velika nagrada Njemačke, po kiši, pri brzini od 225 kilometara na sat, izletio sa staze. Bolid se okrenuo, probio zaštitnu ogradu, Laudi je zbačena kaciga sa glave, sudario se sa drugom ogradom, nakon čega ga je udarilo još nekoliko vozila.

Bolid se zapalio, a plamen zahvatio kokpit, tako da je Lauda jedan minut sjedio u upaljenom automobilu i udisao vatrene gasove koji su mu spržili pluća.

"Povreda pluća bila je njegova glavna povreda. Poslednjih devet meseci života je živeo sa veštačkim desnim plućem, presadili su mu od donora desno pluće, pre toga mu je brat donirao jedan bubreg, posle toga žena Bridžit drugi. On je heroj hirurških zahvata neverovatne opsežnosti", dodaje.

Doktor Panfilov, hirurg svjetske reputacije, autor brojnih stručnih knjiga, peti nosilac u svijetu prestižne Susrutine nagrade (Susruta - plastični hirurg u istoriji iz drevne Indije), trideset godina bavi se isključivo plastičnom i estetskom hirurgijom. Radeći u najvećoj bolnici za opekotine u Njemačkoj, osam mjeseci vodio je jedno od odjeljenja.

Opisujući tragične slučajeve pacijenata koje je liječio, priznaje da ni ljekari ne ostaju imuni na nesreće svojih pacijenata.

"To su strahovite tragedije. Pogotovo deca koja usled nesrećnih okolnosti, povlačenja vrele šerpe sa šporeta i sličnih događaja, zadobiju najteže opekotine kože. U početku sam imao mirisne halucinacije. Došao sam kući i osetio miris izgorele kože, trčim u kuhinju, dečiju sobu, spavaću, kupatilo, nigde vatre... Tada sam shvatio da imam olfaktivne halucinacije. To je strašno kad vam se taj miris nagorelog ljudskog tela nasadi u nos", kaže doktor Dimitrije Panfilov.