Off Road u BiH doživljava veliku ekspanziju

Na području BiH sve je više zaljubljenika sa viškom adrenalina u ekstremni Off Road sport, koji iziskuje velike napore, vožnju džipovima u nehumanim uslovima i opasnostima, stazama kojima jedva prolazi i traktor, kroz vodu, blato, snijeg i nepristupačne šumske predjele.

Igor Mlađenović, predsjednik Off Road Saveza BiH, kaže da je za ovaj sport karakteristična ogromna doza adrenalina, jer je sport sam po sebi ekstreman, ali ne u tolikoj mjeri da dolazi do povreda.

"Vozi se kroz šume, dolazi do prevrtanja, ali brzine nisu velike pa su povrede svedene na minimum, jer su auta opremljena za ove vožnje rolbarovima, a vozači nose kacige i obavezno vežu pojas", rekao je Mlađenović.

On kaže da voze stazama koje su nacrtane na karti, te da su šumske raskrsnice vrlo nepregledne i da njima jedva prolazi i traktor. Relativno su ekstremne, ali se vozi pažljivo kako ne bi dolazilo do oštećenja vozila, kvarova ili povreda vozača.

"Vožnja kroz šumu podiže adrenalin, jer zbog vremena koje je zadano, postoji određeni naboj. Pored toga, imamo i ispite spretnosti, gdje dolazi do udara adrenalina, ulazi se na bočne nagibe i u duboko blato. Ako se vozač tu zaglavi, on treba da iskoči u blato i prikači sajlu za drugo vozilo koje će ga izvući, a sve to mora da uradi u što kraćem vremenu, što je tehnički zahtjevno", kaže Mlađenović.

Ističe da neko ko je laik u ovom sportu može reći da je ovo skup sport, ali to u stvarnosti nije tako, jer se međusobno pomažu i razmjenjuju dijelove. On kaže da u BiH postoji velika ekspanzija ovog sporta i da imaju oko 200 licenciranih vozača u Savezu.

"BiH je zemlja koja u okruženju ima najveće potencijale za ovakve vožnje i na takmičenja dolaze i stranci. Dolazim iz Zvornika i tamo su grad i turistička organizacija prepoznali taj potencijal, te mi pomažu u ovom sportu. Velika je stvar kada u grad dođe 120 ljudi. Oni tad sipaju gorivo, plaćaju hranu i prenoćišta. Treba ići na promociju ovog sporta, jer je to ogroman potencijal ove zemlje. Pored samih vozača, ima i onih koji dolaze da bi gledali ova takmičenja", kaže Mlađenović.

Bojan Miljatović, predsjednik Off Road kluba "Kozara" iz Kozarske Dubice i sekretar Off Road saveza BiH, kaže da vožnjom pojedinim dijelovima staza i u pojedinim situacijama adrenalin skače na 300.

"Sport kojim se bavimo je vrlo zahtjevan, kako za vozača i suvozača, tako i za samo vozilo. Sve je počelo prije desetak godina s ljubavlju i sklonošću prema automobilizmu. Nekolicina nas se okrenula ka opremanju Off Road vozila. Na početku je sve bilo skromno, ali kako su želje i mogućnosti rasle, vremenom je sve postalo mnogo ozbiljnije", rekao je Miljatović.

On kaže da su ga u ovom sportu najviše privukli izazovi raznih staza, putovanja i druženja širom zemlje i u zemljama okruženja te borba sa blatom i neprohodnim stazama, što je sastavni dio ovog sporta.

Ističe da je spisak problema tokom vožnje naročito dug, a oni se obično odnose na loše pripremljeno i neispravno vozilo, tako da na prvim ozbiljnijim preprekama tokom prelaska staze izvjestan broj posada odustane.

"Posebna pažnja mora biti posvećena tehničkoj ispravnosti vozila. Ona se ogleda u ispravnosti ključnih elemenata na vozilu, na sam podvoz i pokretački mehanizam, ispravnost elektroinstalacija na vozilu te dodatne opreme, koja u prvom redu uključuje ispravno i jako vitlo", rekao je Miljatović.

Kvarovi su česta pojava zbog uslova vožnje (blato, voda, snijeg), a najviše strada podvoz takmičarskog vozila, pucaju pogonske poluosovine, kvare se mjenjači, otkazuju kočioni sistemi, dešavaju se pregrijavanje i kvarovi na motoru, pokvarena vitla, te su prevrtanja vozila tokom vožnje česta pojava.

Dodao je da postoji mnogo staza u BiH pogodnih za ovaj sport, a da je Kozara kao planina nepresušan izvor mogućnosti za ovaj vid sporta i razonode.

Muhamed Čamdžič, vozač Off Road vozila iz Kladnja, kaže da vožnja ovim vozilima daje veliku dozu adrenalina, s obzirom na rizike od prevrtanja i na neizvjesnost da li će se vozilo uspjeti popeti nekim usponom ili ne.

"Za ovo su potrebne ljubav i volja, a tokom vožnje postoje razni izazovi. Ovo je prilično skup sport, ali sve zavisi od toga koliko je kvalitetno vozilo napravljeno. BiH ima mnogo predjela za vožnju ovim vozilima i to treba iskoristiti kako bi se privukli strani gosti", rekao je Čamdžić.

Kozara okupila 270 vozača

Na Kozari je krajem marta održano 10. jubilarno, trodnevno takmičenje relija Off Road vozilima "Mrakovica 2018", na kojem je učestvovalo oko 100 vozila i 270 vozača iz BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore.

Bojan Miljatović, predsjednik Off Road kluba "Kozara" iz Kozarske Dubice, rekao je da se na ovom takmičenju godinama povećava broj učesnika te da je staza bila dobro pripremljena i da su takmičari bili izuzetno zadovoljni i stazom i organizacijom.