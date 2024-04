Osam guma za četiri sekunde: Mehaničari Red Bula imaju krila (VIDEO)

Vozači Red Bula su nedodirljiv u šampionatu Formule 1 i ove sezone, a nije ni čudo s obzirom kakav moćan tim Maks Ferstapen i Serhio Peres imaju iza sebe. Red Bul je savršeno podmazana "mašina" u kojoj svaki pojedinac zna šta radi i to radi do savršenstva.

Jedan od ključnih faktora uspeha na trkama je odlazak vozača na promjenu pneumatika u boks, prenosi b92.

U sportu u kojem je svaka desetinka bitna, kada je u pitanju Red Bul, trostruki uzastopni šampion Ferstapen je siguran da mu kolege "čuvaju leđa".

Koliko je Nizozemacn impresivan na stazi, toliko su u boksu impresivni Red Bulovi mehaničari.

To smo najbolje mogli da vidimo na prethodnoj trci u Kini kada je tim od 25 ljudi zamijenio osam guma na dva različita bolida za manje od četiri sekunde.

Tačno 3,9 sekundi im je bilo potrebno da zamjenu pneumatike na bolidima Ferstapena i Peresa.

Nešto su bili brži kod Nizozemcaa, 1,9 sekundi naspram 2 kod Meksikanca.

