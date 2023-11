Otkazan trening u Las Vegasu, izbjegnuta velika tragedija (VIDEO)

Prvi slobodni trening za Veliku nagradu Las Vegasa Formule 1 prekinut je u četvrtak navečer nakon samo deset minuta zbog problema s poklopcem šahta na stazi.

"Nakon inspekcije koju su proveli organizatori i FIA, utvrđeno je da je šaht bio neispravan", saopšteno je.

"FIA, F1 i lokalni inženjeri rade na rješavanju ovog problema. Ažurirat ćemo program što je prije moguće", saopštili su oni.

Ferrari Karlosa Sainca zaustavio se nakon što se prevrnuo preko poklopca šahta, aktivirajući crvenu zastavu redara, nekoliko minuta prije nego što su organizatori objavili da se trening neće nastaviti.

Ferrarijev francuski šef Frederik Vesur bio je bijesan nakon incidenta:

"Automobil je potpuno oštećen, njegov motor, baterija. Smatram da je to neprihvatljivo", rekao je novinarima.

"To nas košta pravo bogatstvo. Nećemo sudjelovati na drugom treningu, to je sigurno", dodao je.

Drugi slobodni trening prvenstveno je bio zakazan za četvrtak u ponoć po lokalnom vremenu.

I momčad Alpine je objavila da je njihov vozač Estaban Okon pretrpio štetu i morao je promijeniti šasiju svog vozila.

Sličan incident dogodio se 2019. tijekom Velike nagrade Azerbajdžana kada je bolid Džordž Rasel, koji je tada bio u Vilijamsu, udario u poklopac šahta zbog čega je prekinut prvi trening.

Fernando was in front of Carlos and I don't know how he managed to see and avoid it. pic.twitter.com/DFBpms6GqD