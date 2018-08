Peres najbrži na Monci, Fetel tek 17.

Vozač Fors Indije Serhio Peres ostvario je najbolje vrijeme na prvom zvaničnom treningu za Veliku nagradu Italije.

Peres je na mokroj stazi legendarne Monce ostavio iza sebe Kimija Raikomena i Estebana Okona.

Konkurenti u borbi za titulu su potpuno podbacili, Luis Hamilton je bio tek 11. sa svojim Mercedesom, dok je Sebastijan Fetel sa Ferarijem imao tek 17. vrijeme.

Uoči trke na Monci Hamilton ima 17 bodova više od Fetela u generalnom poretku, ali je Nijemac izjavio da ne osjeća pritisak na domaćoj stazi.

Drugi trening na programu je u 15 časova.

