Piastri vjeran Meklarenu do 2026.

Autralijski vozač Formule 1 Oskar Piastri produžio je ugovor sa Meklarenom koji će trajati do 2026.

Ugovor će zadržati Piastrija i Landa Norisa zajedno još najmanje dvije godine, a ugovor potonjeg traje do 2025. godine.

Piastri je impresionirao u svojoj debitantskoj sezoni F1, postigao je 42 boda i završio drugi u sprint trci na Velikoj nagradi Belgije.

Australac, koji se smatra jednim od najvećih mladih talenata u trkama, pridružio se Meklarenu nakon duge pravne bitke između britanskog tima i Alpine, koji su ga u početku imali u svojoj vozačkoj akademiji.

Podsjećamo, Piastri je osvojio i šampionate Formule 3 i Formule 2 prije nego što je stupio u F1.

He's here to stay!@OscarPiastri has signed a contract extension that will keep him at McLaren until at least 2026. pic.twitter.com/uxoaiMNSTS