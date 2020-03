Pirelli "uništava" 1.800 trkačkih guma zbog otkazivanja Formule 1

Jedan od glavnih snabdjevača trkačkih timova Formule 1 - italijanski Pirelli, možda će biti prinuđen je da "uništi" 1.800 komada guma za trkačke bolide, zbog otkazivanja takmičenja usljed globalne pandemije korona virusa.

Prošlog petka otkazan je Australijski gran pri, zbog čega je italijanski proizvođač isjekao u komadiće trkačke prenumatike namijenjene toj trci, uprkos tome što su gume bile potpuno nove i neupotrebljene.

Inače, praksa uništavanja pneumatika sječenjem nije nova. To se često radi sa neiskorišćenim setovima guma, najčešće onima nemijenjenim za vožnju po mokroj podlozi.

Poslije otkazivanja prošlonedjeljne trke, razmatra se odluka da se početak ovogodišnje sezone odloži, pa Svjetska automobilska federacija - FIA traži alternativne datume i stazu na kojoj bi ona mogla da počne (razmatraju se Bahrein i Vijetnam). Ukoliko odluka o promijeni datuma početka sezone ne bude donesena, pneumatici bi mogli biti iskorišćeni u nekom drugom takmičenju. Gume namijenjene za Australijski gran pri su poslate nazad u Veliku Britaniju.

"Gume siječemo u sitne komade da bismo mogli lakše da ih transportujemo nazad, odnosno da ih lakše spakujemo u manje kontejnera. U Velikoj Britaniji ih recikliramo u fabrici cementa blizu Didkota, gdje ih spaljujemo na visokoj temperaturi, stvarajući energiju, ali ne i zagađenje. Mi, inače, stalno istražujemo brojne načine da ih recikliramo, ali to za sada radimo na pomenuti način", rekao je šef sportskog odeljenja Pirellija Mario Izola.

Glavni problem sa Pirelli trkačkim gumama je to što one ne mogu biti ponovo upotrebljene nakon što su jednom montirane na felne trkačkih bolida, zbog toga što prilikom skidanja sa njih mogu biti trajno oštećene.

Tačnije, unutrašnja ivica gume kojom one naliježu na felne, prilikom skidanja, kako se to kaže, "pretrpi stres" zbog čega, u slučaju ponovnog montiranja na felnu, ne bi bila u stanju da izdrži sile koje na točak djeluju pri velikim brzinama koje se u trkama F1 postižu, piše sajt The Checkered Flag.

Ukupno 1.800 guma, koje još uvijek nisu montirane na felne, već su dostavljene u Bahrein i Vijetnam, prema prethodno dogovorenom kalendaru trka. Međutim, zbog neophodnih mjera predostrožnosti, te trke su odložene do daljnjeg.

"Glavni problem su nam gume koje su već postavljene na felne, zbog toga što će u slučaju neodržavanja trka one morati da budu isječene", rekao je Izola.

Inače, cijena jedne F1 trkačke gume Pirelli P Zero iznosi između 650 i 700 dolara po komadu.

