PRIJEDOR - Na Kozari je danas počeo Auto-reli "Kozara - Sutjeska 2021", a ministar trgovine i turizma Republike Srpske Suzana Gašić izjavila je da Vlada Srpske i ovo ministarstvo podržavaju sve moguće projekte kojima je cilj promocija turističkih destinacija, animacija ljudi i uvođenje aktivnosti koje mogu imati višestruke koristi.

"Ovim putem želimo da promovišemo i bezbjednost u saobraćaju. Pored svih napora koje Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovodi, uvijek treba više raditi i bolje, tako da se nadamo da ćemo i ovim projektom doprinijeti svjesnosti i savjesnosti naših vozača i bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske", rekla je Gašićeva novinarima na Mrakovici.

Ona je dodala da se na ovaj način spajaju dva nacionalna parka i pozvala učesnike ne samo da se takmiče nego i da uživaju u ovim turističkim destinacijama.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Ćorić kaže da cilj relija nije samo da promoviše sportske i auto-moto aktivnosti nego i da podigne saobraćajnu kulturu na mnogo veći nivo, kao i bezbjednost u saobraćaju, a pored toga i da promoviše kulturno-istorijsko nasljeđe nacionalnih parkova u Republici Srpskoj.

"Siguran sam da će zainteresovanost i učešće svih onih koji su htjeli danas ovdje biti s nama nastaviti tradiciju dugu 20 godina jer ovaj put ima jedan širi značaj. Želimo da to promovišemo i kao turistički potencijal, ali i da ostvarimo osnovnu ulogu same aktivnosti u cilju pobošljanja saobraćajne kulture i saobraćajne bezbjednosti", naveo je Ćorić.

Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović rekao je da je riječ o lijepoj manifestaciji koju podržava i grad Prijedor i da će se vidjeti znanje, umijeće, stručnost i sposobnost vozača.

"Želimo da u narednim godinama to bude jedna veća i masovnija organizacija, da bude što više ljudi ovdje i da se ukaže na važnost i značaj svega ovoga. Drago mi je vidjeti ljude koji su raspoloženi i koji su kvalitetno pripremili stazu i jedva čekam da vidim šta to vozači znaju i jesu li bolji od nas običnih vozača", poručio je Pavlović.

Generalni sekretar Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske Ranko Babić rekao je da su šezdesetih godina prošlog vijeka počeli da se voze reliji prema Jajcu i Kumrovcu i da je AMS tadašnje SRBiH preuzeo organizaciju auto-relija Sutjeska, a da ju je od njih 2001. naslijedio AMS Republike Srpske.

"U početku smo organizovali posebno relije na Sutjesci, Kozari, Borju i Doboju na mnogo mjesta, da bismo prije nekoliko godina sazrela ideja da povežemo dva nacionalna parka, istoriju i turističke destinacije", podsjeća Babić.

On je ukazao na nedostatak smještajnih kapaciteta na Kozari, kao i na to da je raspoloživih 140 kreveta na Tjentištu popunjeno i da su to ograničavajući faktori za veću masovnost ove manifestacije koja je danas na Kozari okupila 25 takmičara, a sutra ih iz Sarajeva kreće 110.

On pojašnjava da su učesnici podijeljeni u grupe "turist" i "sprint" i da su segmenti relija ispit znanja, poligon spretnosti, ocjenska vožnja u realnom saobraćaju i ispit tačnosti, a da je proglašenje pobjednika planirano za nedjelju u 13.00 časova na Tjentištu.

Među gostima je Vladimir Đuran iz banjalučkog SUBNOR-a. Ima 94 godine i do početka ovog mjeseca imao je važeću vozačku dozvolu. Kaže neka sada mlađi voze, a poručuje šta je najvažnije za bezbjednost saobraćaja.

"Vrlo važno je da vozači budu prisebni pri vožnji, da se ne koriste telefoni, da se ne puši u autu, da se paze pješaci i da se ide svojom stranom", govori Đuran.

Manifestaciju koju tradicionalno organizuje AMS Republike Srpske podržali su Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo unutrašnjih poslova, SUBNOR Republike Srpske, gradovi Prijedor i Istočno Sarajevo, opština Foča i nacionalni parkovi "Kozara" i "Sutjeska".

Zvaničnici su položili vijenac na memorijalni zid Spomen-kompleksa na Mrakovici i prisustvovali istorijskom času.