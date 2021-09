Poginuo španski motociklista Vinjales

Mladi španski motociklista Den Berta Vinjales (15) poginuo je danas na trci FIM Supersport 300 na stazi Jeres u Španiji.

U 11. krugu ove trke došlo je do sudara u kom je učestvovalo nekoliko motora.

Vinjales je prevezen u bolnicu sa teškim povredama glave i grudnog koša, a ljekari nisu uspjeli da mu spasu život, prenose mediji.

U pitanju je rođak znatno poznatijeg vozača Moto GP šampionata Maverika Vinjalesa.

We're devastated by the tragic loss of @DeanBerta21 following a crash in #WorldSSP300 Race 1 today Sending all our love and strength to Maverick Viñales and Dean's entire family, his team and loved ones pic.twitter.com/MSQYdhLQt3