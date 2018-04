Pogledajte kako je Markez "mogao da ubije" Rosija

Izuzetno opasno preticanje aktuelnog svjetskog prvaka Marka Markeza (25) koji je na Velikoj nagradi Argentine usput srušio legendu Valentina Rosija (39), odjeknulo je daleko van motosporta.

Tri kola prije kraja trke Katalonac je pokušao pređe, iako je bilo jasno da je to nemoguće napraviti, a da pritom Italijan ne završi na tlu ili još gore, pod točkovima.

Uprkos tome što je očigledno nedostajalo prostora za izvođenje preticanja, Markez ga je bezobzirno i bezobrazno izvršio, a Rosi je pritom pao s motora. Srećom, bez posljedica.

Markez je kažnjen sa 30 sekundi zbog “neodgovorne vožnje”, ali to mu nije prva kazna na trci. Prije toga je dobio još jednu zbog rizičnog manevra oko Aleiša Espargara.

Nakon trke, Hondin vozač Markez došao je u Rosijev Yamahin boks kako bi se izvinio, ali ga je tim italijanskog šampiona istjerao uz poruku da su i on i njegovo izvinjenje nepoželjni.

Rosi, koji je s razlogom poludio na Markeza čim ga je ovaj oborio, nije se nimalo smirio nakon trke.

"Bolje mu je da mi ne prilazi. Da sam na njegovom mjestu, ne bih me ni pogledao u oči", ljutito je poručio Rosi.

"On je opasan. Strah me je da budem na stazi s njim. Naš sport nije kontaktni i to bi morao da zna. Ipak, udario me između noge i motora i zbog toga sam pao. Bojim se da vozim s njim, on uništava naš sport", dodao je Rosi.

On ne želi da prihvati Markezovo izvinjenje.

"Došao je pred kamerama da mi kaže kako mu je žao, ali nije iskren. Poznajem ga i znam da će opet napraviti isto. Uvijek sam za takmičenje i nadmetanje, ali on od trke pravi borbu za život. Što je najgore, ovo sam doživio od osobe zbog koje sam prije tri godine izgubio svjetski naslov. Markez je opasan, nikada nije imao poštovanja prema protivnicima, pa samo danas se zalijetao u pet vozača. Problem s njim je što je recidivist i ovo će raditi uvijek i protiv bilo koga", zaključio je bijesni Rosi.

(Index.hr)