Popularni Harley Davidson odložio dva nova modela

Američka kompanija Harley Davidson odlučila je da odloži lansiranje svog avanturističkog motocikla Pan-America, kao i Bronx, do naredne godine.

U pitanju su dva modela sa potpuno novim motorom i revolucionarnim rješenjem sa vodenim hlađenjem koje je najavljeno za 2020. godinu, ali je iz kompanije javljeno da se to ipak neće dogoditi.

"Krivac" za ovo kašnjenje je promjena rukovodstva firme poslije koga je došlo do odbacivanja "More Roads to Hayer Davidson" programa pod koji spadaju i ovi pomenuti modeli Pan-America i Bronx.

Značajan faktor u kašnjenju je, svakako, i globalna pandemija virusa korona, koja je pogodila sve proizvođače motocikala na svijetu.