Predstavljen izgled bolida za 2021. godinu

Sportski i tehnički direktor Formule 1 Ros Braun predstavio je prvi uvid u sljedeću generaciju bolida najbržeg cirkusa na svijetu.

Iako konačni propisi još uvijek nisu dogovoreni, Braun je predstavio tri koncepta koje je razvila aerodinamička grupa Formule 1 uz pomoć dizajnera.

Glavni cilj novih pravila je pomoć takozvanim "točak uz točak" trkama od 2021. godine, ali Braun je kazao kako se estetika takođe razmatra kako bi ovaj sport postao što atraktivniji široj publici.

"Radili smo na novom automobilu već više od 12 mjeseci. Estetika automobila za mene je vrlo važna. Mislim da se svi slažu da želimo sjajan izgled automobila Formule 1", rekao je Braun.

Novi dizajn uključuje veće točkove, manje profile guma i revidiranu verziju halo sistema, što je više integrisano u dizajn.

Krilca na prednjim točkovima će takođe biti integrisana kako bi pomogla u boljem protoku vazduha oko guma.

