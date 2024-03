Prekobrojni Sainc: Srećan sam zbog pobjede u Melburnu

Vozač Ferarija Španac Karlos Sainc izjavio je danas da je srećan zbog pobjede na Velikoj nagradi Australije u Melburnu u šampionatu Formule 1.

Sainc je u jutranjim satima u nedjelju stigao do treće pobjede u karijeri slavivši ispred timskog kolege Šarla Leklera i vozača Meklarena Landa Norisa.

"Ovo je bila zaista dobra trka. Osjećao sam se dobro na stazi. Bio sam pomalo ukočen i fizički mi nije bilo lako, ali imao sam sreću što sam vozio svoju trku. Mogao sam da vodim računa o tempu, gumama, o svemu, pa to nije bila najteža trka. Ali veoma sam srećan, vrlo ponosan na ekipu... Zadovoljan sam što smo Šarl Lekler i ja osvojili prva dva mjesta. To pokazuje da se naporan rad isplati, a život je ponekad lud", rekao je Sainc koji naredne godine nema mejsta u Ferariju zbog dolaska Luis Hamiltona.

Ovo je za Sainca još veća satisfakcija ako se zna da je zbog operacije slijepog crijeva prije dvije sedmicepropustio trku za VN Saudijske Arabije.

"Sve što se dogodilo na početku godine, podijum u Bahreinu, pa slijepo crevo, pa povratak, pobjeda... kao na 'rolerkosteru'. Ali uživao sam i izuzetno sam srećan", dodao je vozač Ferarija.

From surgery to race victory what a smoooooth operation!! #AusGP #F1 pic.twitter.com/dfRPN26AzO