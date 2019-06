Preminuo dječak kojem je Hamilton poslao svoj bolid

Hari Šo, teško oboljeli petogodišnji dječak koji je obožavao Luisa Hamiltona, umro je u subotu, objavila je njegova porodica.

Hari je bolovao od Evingovog sarkoma, zloćudnog tumora koji se najčešće javlja u dječjoj dobi.

Uoči Velike nagrade Španije iz svog bolničkog kreveta Hari je Hamiltonu poslao dirljivu poruku i odmah osvojio njegovo srce, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Hamilton je osvojio trku u Španiji, a pobjedu je posvetio upravo Hariju i poslao mu svoj bolid.

"Hari ne znaš koliko mi ova poruka znači. Ti si moja inspiracija. Želim da budeš ponosan na mene. Tako si jak dječak, volio bih da sam i sam jak poput tebe. Želim da svijet vidi koliko si jak. Šaljem ti veliku ljubav. Tvoj prijatelj Luis", napisao je na Instagramu Hamilton.

Harry, thank you for being such a positive light to us all. You’re so brave and the world will miss you dearly. Thank you, friend and inspiration pic.twitter.com/JLPg4VJrxU