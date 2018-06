Promocija najboljih trkačkih automobila na Mišeluku

NOVI SAD - Danas je na Platou Spensa u Novom Sadu održana promocija auto trke Velika nagrada Novog Sada koja se sutra i u nedelju (2. i 3. jun) vozi na stazi Mišeluk. Veliki broj Novosađana posjetio je ovo dešavanje, uživajući u promociji najboljih trkačkih automobila i korišćenju simulatora vožnje.

Sutra, u subotu, 2. juna, na programu su treninzi, a u nedelju, 3. juna, biće organizovano glavno takmičenje. Vozači će na stazi oba dana biti od 12 časova, ali publiku pozivaju da na Mišeluk dođe ranije, jer već od 11 časova će za njih biti organizovane posebne atrakcije – nastupiće najbolji vozači u disciplini drift, kao i vozači Formule predator, koji se takmiče u Evropskom šampionatu u toj klasi.

U osam klasa takmičari su prijavljeni iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije, a posebno zanimljivo će biti nadmetanje u novoj klasi – 1600, koja će se na Mišeluku voziti prvi put.

Generalni pokrovitelj trke Velika nagrada Novog Sada 2018. je Grad Novi Sad.

Most slobode zatvoren od 9.30 do 16.30

Oba dana takmičenja, u subotu 2. juna i u nedelju 3. juna, Most slobode će biti zatvoren za saobraćaj u periodu od 9.30 do 16.30 časova, pa će vozači za izlazak iz grada na sremsku stranu morati da koriste alternativne pravce. Biće omogućeno kretanje vozila preko Trandžamenta, Varadinski i Drumsko-železnički most će biti otvoreni, a saobraćajna policija je najavila pojačane aktivnosti kako bi se pobrinuli da se saobraćaj odvija umerenim intenzitetom, bez gužvi i zastoja.