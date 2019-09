Prva pobjeda Leklera u karijeri i prvo slavlje Ferraija u sezoni

Vozač Ferrarija Šarl Lekler pobjednik je 13. ovosezonske trke koja se vozila za Veliku nagradu Belgije, a drugo i treće mjesto pripali su vozačima Mercedesa Luisu Hamiltonu i Valteriju Botasu.

Ovo je prva pobjeda u karijeri za mladog vozača Ferrarija, a zanimljivo, ovo mu je već treći put ove sezone bilo da krene sa pol-pozicije, ali prvi put je uspio da ostane prvoplasirani do kraja.

Trka, koja je ostala u sjenci pogibije vozača Formule 2 Alberta Ibera, započela je incidentom u kom su učestvovali Maks Ferstapen i Kimi Raikonen.

Mladi Holanđanin nije mogao da nastavi trku, a gužvu je najbolje iskoristio vozač Racing pointa Lando Noris i sa 11. pozicije "skočio" na petu.

Već u sedmom krugu Lekler je imao skoro dvije sekunde prednosti u odnosu na Sebastijana Fetela koji je u tom momentu bio drugoplasirani.

Prvi vozač Ferarija je u 16. krugu otišao u pit-stop, poslije čega se na stazu vratio kao petoplasirani.

Do kraja trke nije bilo većih iznenađenja, ali vrijedi napomenuti da je uprava Ferarija naglasila Fetelu da ne napada Leklera, ukoliko dođe u situaciju da to učini.

Nijemac je trku završio na četvrtom mjestu, a poene su redom osvojili još Aleksander Albon iz Red Bula, Serhio Peres iz Rejsing pointa, Danil Kvjat iz Toro Rosa, Niko Hilkeberg iz Renoa, Pjer Gasli iz Toro Rosa i Lens Strol iz Rejsing pointa.

CLASSIFICATION Confirmation of Charles Leclerc's first career F1 win as he claims victory at Spa#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/HV5LM4SG3F