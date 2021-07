Radetić za "Nezavisne": Bajkeri su željni kilometara, muzike i druženja

Jedanaesto izdanje moto-sureta u organizaciji Moto-kluba "Škorpion" iz Laktaša biće održano u vikendu pred nama, 23. i 24. jula, na dobro poznatom bajkerskom kampu pored Vrbasa u mjestu Miloševci, na teritoriji opštine Laktaši.

Defile u subotu počinje od 19 časova, bajkerske igre od 20, a koncerti od 21 sat. Ovaj put u muzičkom dijelu manifestacije sviraće u petak "Ultrazvuk" i "Balkan ekspres" iz Banjaluke, a u subotu "Infuzija" iz Bratunca i "Stringsi acoustic orchestra" iz Banjaluke. Više o svemu za "Nezavisne" pričao je Dalibor Radetić, potpredsjednik Moto-kluba "Škorpion", koji je organizator susreta.

NN: Ove godine na moto-susretima sviraju isključivo domaće snage?

RADETIĆ: Ovo je nama jedanaesti moto susret. S obzirom na to da smo sve ove godine dovodili bendove sa prostora bivše Jugoslavije (imali smo skoro sva značajnija imena), ovaj put odlučili smo da to budu ovdašnji bendovi. Razlog je taj što su ovi muzičari bili dosta ugroženi i oštećeni pojavom pandemije, ne bi li i oni nešto prihodovali od naše manifestacije. Oni su svirali i ranije kod nas, ali su bili predgrupe većim bendovima. Ovaj put im izlazimo u susret i oni su glavni dio programa. Za vrijeme održavanja skupa ulaz je besplatan za sve posjetioce, besplatan je i boravak u kampu na obali rijeke Vrbas. Imamo i plažu za kupanje. Povoljne su cijene hrane i pića, a za motocikliste obezbijeđen je i besplatan ručak te besplatan doručak za sve one koji budu boravili u našem kampu.

NN: Da li će moto-susret biti održan u slučaju padavina?

RADETIĆ: Svakako, to je manifestacija koju vremenske prilike ne mogu da odgode. Bajkeri su ljudi koji voze motore u svim vremenskim prilikama i u svim godišnjim dobima, tako da eventualna kiša neće biti razlog da se ne održi manifestacija.

NN: Prošle godine zbog pandemije nije bilo festivala. Koliko su isti nedostajali, kako bajkerima i muzičarima, tako i samoj publici?

RADETIĆ: Počeo je novi turnus festivala, koncerata i samih motorijada koje u stvari i jesu jedan spoj bajkerskog života i muzičkog programa. Mi smo već uspjeli da odemo na nekoliko takvih manifestacija i primijetili smo da se stanovništvo dosta poželjelo druženja. U velikom broju se posjećuju. Bajkeri su sami po sebi turisti, putnici. Obilazimo se međusobno u ovim državama regiona i primijetimo iz priča na tim susretima da je pandemija ostavila traga i da su se ljudi jako poželjeli manifestacija, tako da i mi očekujemo dobru posjetu. Naša manifestacija počinje u petak, a već imamo najave u srijedu i četvrtak da nam dolaze bajkeri iz Njemačke, Slovenije, Rumunije i zemalja okruženja. Bajkeri su, dakle, posebno željni kilometara i druženja.

NN: Vaša lokacija pored Vrbasa biće svakako atraktivna za sve goste.

RADETIĆ: Jeste, mi smo ispočetka održavali manifestaciju na auto-motodromu u Zalužanima, međutim unazad pet godina vlastitim sredstvima kupili smo zemlju i danas 10.000 kvadrata na obali Vrbasa pripada Moto-klubu "Škorpioni" Laktaši. Možda smo jedini klub u BiH koji posjeduje jednu takvu nekretninu. Tu organizujemo druženja i koncerte za sve bajkere.

NN: Pored te činjenice, šta smatrate za najveći uspjeh moto-susreta u ovih jedanaest godina izdanja?

RADETIĆ: Najveći uspjeh je što je naša manifestacija iz godine u godinu sve posjećenija i što nam posjetioci dolaze iz sve više država regiona i Evrope. Postali smo jedan brend koji zaslužuje poštovanje. Mnogi klubovi nisu uspjeli da se održe toliko godina. Neki su zbog finansija ugasili manifestacije slične vrste. U nekim slučajevima, ako motorijada ili moto-susret ne uspije, dođe i do raspada moto-klubova, ali, evo, mi iz godine u godinu napredujemo, povećava nam se članstvo, povećava nam se posjeta i svake godine stičemo nove prijatelje, pravimo sve više i više kilometara, putujemo na duže rute i dolaze nam ljudi iz sve udaljenijih zemalja. To je ono što u našem bajkerskom svijetu i predstavlja najveći uspjeh - prijateljstva koja nemaju granice.

NN: Dakle, vaši gosti na moto-susretu su većinom iz inostranstva?

RADETIĆ: Tako je, oko 60 do 70 odsto gostiju nam je iz inostranstva. Ove godine zbog panedmije sigurno da će manje ljudi stići iz inostranstva, ali je unazad dvije godine u regionu primijećeno da sve više ljudi vozi motocikle, tako da mislimo da posjeta neće opasti ni ove godine i da će moto-susret biti dobro posjećen.