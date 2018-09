Raikonen prelazi u Alfa Romeo

Tim Alfa Romeo Zauber saopštio je da će sljedeće sezone za ovu ekipu voziti Finac Kimi Raikonen.

Šampion Formule 1 iz 2007, potpisao je ugovor na dvije godine, a u Alfu dolazi iz "bratskog" Ferarija.

Raikonen je do sada u svojoj karijeri zabilježio 20 pobjeda na trkama Formule 1 kao i 100 pobjedničkih podijuma, što ga svrstava među najcjenjenije vozače u istoriji ovog sporta.

Dolazak Raikonena je znak velikih ambicija Alfa Romeo Zaubera u narednim sezonama F1.

"Potpisivanje ugovora sa Kimijem Raikonenom predstavlja važan dio našeg projekta, i približava nas našem cilju - ostvarivanju značajnog napretka našeg tima u skorijoj budućnosti. Kimijev neosporni talenat i ogromno iskustvo u Formuli 1 će doprinijeti ne samo razvoju našeg bolida, već će takođe ubrzati i rast i razvoj čitavog našeg tima. Zajedno ćemo započeti sezonu 2019. godine na jakim temeljima, odlučni da se borimo za značajne rezultate", rekao je direktor tima Frederik Vasur.

