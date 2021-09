Raikonen propušta i Moncu

Zbog pozitivnog testa na virus korona, Kimi Raikonen propustiće i trku za Veliku nagradu Italije. Njegovo mjesto u timu Alfa Romea ponovo će zauzeti Robert Kubica.

Finac je otkrio da je zaražen pred trku za Veliku nagradu Holandije i odmah je morao u karantin.

Umjesto njega na stazu u Zandvortu izašao je Kubica, koji će bolid Alfa Romea voziti i u Monci.

"Potvrđujemo da će rezervni vozač Robert Kubica zamjeniti Kimija Raikonena tokom Velike nagrade Italije. Kimi je propustio prethodnu trku zbog pozitivnog testa na virus korona i još ne može da se vrati trkanju. Prema zahtjevima zdravstvenih vlasti, on je i dalje u karantinu kod kuće", navodi se u saopštenju.

Kubica je trku u Zandvortu završio na 15. poziciji.

"Radujem se povratku u Moncu, gdje sam prvi put došao do podijuma 2006. godine. To je staza koju poznajem dobro i to će mi pomoći. Jedva čekam", rekao je poljski vozač.