"Red Bul klizi u osrednjost, napustiće ih i Ferstapen"

Ralf Šumaher (48), bivši vozač Formule 1 smatra da je odlazak Adrijana Njuija iz Red Bula značajniji događaj za Formulu 1 od prelaska Luisa Hamiltona iz Mercedesa u Ferari.

Tim prije što bi i sam Njui mogao da se pridruži zemljaku Hamiltonu u Maranelu naredne sezone, navodi Sport Klub.

Ali, ako se to i ne dogodi, jedna od najredovnijih figura na pistama širom svijeta smatra da će Red Bul bez svog prvog dizajnera vrlo brzo skliznuti u osrednji tim.

Mlađi brat jednog od najvećih vozača svih vremena, Mihaela Šumahera, koji je i sam imao solidnu karijeru u Formuli 1 (182 trke, 27 podijuma, šest pol pozicija i šest pobeda) otišao je korak dalje i najavio da je Njui samo prvi u nizu ključnih ljudi Red Bulovog tima koji će uskoro napustiti bazu u Milton Kejnsu.

"Da, to je činjenica i još ljudi će otići. To je javna tajna, ali u realnosti sve polazi od toga što Kristijan Horner vjeruje da mu niko od tih ljudi nije potreban i da on najbolje zna kako treba da izgleda F1 tim. Na kraju, ima i punu podršku tajlandskih investitora“, rekao je Nijemac, a prenosi španska "Marca".

Ralf smatra da će Red Bul izgubiti status najjačeg tima.

Adrijan Njui

"Upravo zato smatram da će Red Bul vrlo brzo skliznuti u mediokritetski tim. Tada će ih napustiti i sam Maks Ferstapen, zajedno sa ostalim dobrim inženjerima koji će biti objeručke dočekani u drugim timovima, poput Adrijana Njuija", naveo je Šumaher i dodao:

"Lično mislim da Ferstapen već ima nekoliko opcija ispred sebe. Razgovori su uveliko u toku, a prema onome što čujem u padoku postavlja se samo pitanje da li će otići sljedeće ili one tamo godine".

