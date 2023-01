Red Bul u Njujorku 3. februara predstavlja novi bolid

Aktuelni konstruktorski šampion Formule 1 Red Bul najavio je da će svoj automobil za 2023. godinu prikazati 3. februara u Njujorku.

"3. februar bi trebalo da bude naše najveće lansiranje do sada, u gradu koji nikada ne spava, Njujorku", navodi Red Bul u objavi na Tviter profilu.

Red Bul je 2022. godine dominantno osvojio titulu u konkurenciji konstruktora, pobijedivši drugoplasirani Ferari sa 205 bodova.

Testiranje bolida pred sezonu na programu je od 23. do 25. februara u Bahreinu. Sezona 2023. godine počinje nedjelju dana nakon testiranja na istoj stazi Šakir, od 3. do 5. marta.

New kit, new car, New York Our Season Launch February 3rd pic.twitter.com/YSbXaIE4v9