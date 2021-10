Njemački Auto Motor und Sport otkriva da je Red Bull tražio od FIA-e da pregleda Mercedesov zadnji ovjes, koji je u Ostinu komentarisao Red Bullov šef Kristijan Horner.

Horner je u Ostinu govorio o "uređaju za brzinu na pravcu" koji spušta zadnji kraj Mercedesovog bolida i time povećava maksimalnu brzinu njihovog W12 bolida. Horner vjeruje da je ovo razlog Mercedesove nadmoći na pravcima u odnosu na Red Bull. Red Bull se nakon VN Turske gdje je Botas dominantno slavio ponovo žalio FIA-i na Mercedesov motor. Međutim, čini se da je Austrijska ekipa sada "prešla" na novi dio Mercedesovog bolida.

Red Bull je tražio od FIA-e da pregleda Mercedesov zadnji ovjes, ali da istraga nije donijela "jasne zaključke". AMuS tvrdi da ovo nije nikakva inovacija i da nekoliko drugih timova koriste isto rješenje. Neke ekipe su navodno još "radikalnije", a Ferrari je priznao da je ovo njihovo "normalno sredstvo za podešavanje" već godinama.

Mercedes također "već godinama" ima ovaj sistem, a zadnji ovjes je nepromijenjen u odnosu na 2020. AMuS citira izjavu jednog Mercedesovog inžinjera: "Ovo je bio jedan od naših homologiranih dijelova. Uopšte ga nismo mogli mijenjati. Uticaj je uvijek bio isti."

Horner je citiran od strane AMuS-a kako kaže da je uticaj ovog Mercedesovog "uređaja" bio manji u Ostinu nego na prijašnjim stazama (Soči, Istanbul).

"Prednost varira od staze do staze. Ovdje (Ostinu) je to bilo manje očigledno jer ima dosta brzih zavoja gdje ne možete previše spustiti zadnji kraj bez gubitka downforcea, tako da nisu mogli imati prevelik benefit od toga na pravcima. U Sočiju i Istanbulu je to bilo moguće. Mercedes je bio 7 desetinki brži od nas na pravcima," rekao je Horner.

