Rikardo brži od Hamiltona, Meklaren više u garaži nego na stazi

Drugog dana druge test nedjelje Formule 1 najbrži na Katalunji bio je vozač Red Bula Danijel Rikardo.

Australijanac je iza sebe ostavio šampiona Luisa Hamiltona u Mercedesu za 0,353 sekundi.

Ipak, dan je opet obilježio Meklaren, koji se opet pokvario. Fernando Alonso je sedam sati čekao da sjedne u svoj bolid zbog curenja ulja.

Španac je na kraju napravio tek trećinu krugova u odnosu na ono što su imali Red Bul, Mercedes i Reno.

Fernando’s back on track for the final minutes of Wednesday’s running. Solid effort from the crew to get the MCL33 on track again. #F1Testing pic.twitter.com/wGisqvJILS