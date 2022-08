Rikardo napušta Meklaren

Danijel Rikardo, australijski vozač Formule 1, napušta Meklaren na kraju sezone.

Već neko vrijeme se govori o Meklarenu i Oskaru Pijastriju koji bi trebalo da zamjeni Rikarda i bude uz Landa Norisa od 2023. godine.

Sada smo dobili potvrdu da Danijel Rikardo neće više voziti za Meklaren.

"Meklaren Rejsing i Danijel Rikardo su se dogovorili i sporazumno raskinuli ugovor, pa će na kraju sezone 2022 Rikardo napustiti ekipu. Tim je zahvalan Danijelu na svemu što je uradio, na posvećenosti i doprinosu uključujući veliku pobjedu u Monci. Zajedno ćemo završiti ovo sezonu najbolje što možemo", stoji u kratkoj objavi na Twitteru.

Australijanac je takođe imao šta da kaže:

"Bila mi je čast da budem deo Meklaren porodice u posljednje dvije sezone, ali nakon nekoliko mjeseci razgovora sa Zakom i Andreasom, odlučili smo da skratimo moj ugovor i sporazumno se raziđemo na kraju setone", poručio je Rikardo.

McLaren Racing and Daniel Ricciardo have mutually agreed that Daniel will leave the team at the end of the 2022 season. The team thanks Daniel for his dedication and contribution, including that memorable win in Monza. We look forward to finishing the season strongly together.