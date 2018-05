Rikardo slavio u Monaku

Danijel Rikardo, vozač Red Bula, pobijedio je na Velikoj nagradi Monako – šestoj trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1.

Australijanac zasluženo je došao do druge pobjede ove sezone, pošto je vodio od početka do kraja prestižne trke na ulicama Monte Karla.

Drugi na cilj došao je Sebastijan Fetel, treći je završio aktuelni šampion Luis Hamilton, dok je četvrto i peto mjesto pripalo Fincima – Kimiju Raikonenu i Valteriju Botasu.

Prvih deset kompletirali su još Esteban Okon, Pjer Gasli, Niko Hulkenberg, Maks Ferstapen i Karlos Sainc.

Trka u Monaku nije nam donijela veliki broj uzbuđenja, sve do 72. kruga kada je Šarl Leklerk pogrešio i na stazu je moralo virtuelno vozilo. To je dalo eventualnu priliku Fetelu, ali do promjene u plasmanu nije došlo.

U generalnom plasmanu Fetel je smanjio zaostatak za Hamiltonom za tri boda, pa sada Luis ima 110 bodova, odnosno Sebastijan 96. Rikardo je ovom pobjedom 'skočio' na treće mjesto sa 72 boda.

The 2018 #MonacoGP is in the history books



And this is how they crossed the line in the principality pic.twitter.com/Sd68TD4E9E