Rosi: Ako budem konkurentan nastaviću karijeru

Devetostruki svjetski šampion Valentino Rosi rekao je da još nije donio odluku da li će nastaviti karijeru ili ne, ali da će ostati u Moto GP šampionatu samo ako bude smatrao da je dovoljno konkurentan.

"Doktoru" na kraju ove sezone ističe ugovor sa Jamahom, koja je već najavila dolazak Fabija Kvartarara na njegovo mjesto sljedeće godine. Japanska kompanija je, međutim, Italijanu obećala fabrički motor u Petronas Jamahi, a o dogovoru se spekuliše već nedjeljama.

"Moj plan je bio jasan, da promijenim nešto u timu i da sačekam do ljeta da shvatim da li mogu da budem konkurentniji nego prošle godine. To je za mene ključno. Želim da nastavim karijeru, ali samo ako sam konkurentan. Nažalost, zbog ove situacije moram da donesem odluku bez vožnje trka, što mi otežava posao. Moram više da razmislim, pokušam da bolje razumem sebe iznutra, da li imam snagu i motivaciju", istakao je Rosi u intervjuu za zvanični sajt Moto GP šampionata.

Rosi je istakao da još nije došao trenutak da razgovara sa prvim čovjekom Petronas Jamahe Razlanom Razalijem, koji je izrekao mnogo lepih riječi na račun ’Doktora’, ali je dodao i da ne želi da on vozi za njegov tim samo da bi vozio.

"U ovom trenutku razgovaram samo sa Linom i Jamahom, još nisam direktno sa Razlanom, ali mi se svidjelo to što on kaže. Osjećam isto, ne želim da odem u Petronas samo da bih vozio svoju posljednju sezonu ili da bi to bila oproštajna turneja. Ako se budem trkao daću 100 odsto od sebe, ako budem mislio da mogu da budem konkurentan i da se borim za podijume. Imam dve opcije – Petronas ili povlačenje, videćemo", rekao je Rosi.

(Sportklub.rs)