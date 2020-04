Rosi ide u penziju najvjerovatnije poslije ove sezone

Legendarni vozač, Valentino Rosi, uskoro će morati da donese odluku, da li će nastaviti da se trka ili će odložiti svoju kacigu sa strane.

Doktora Moto GP sporta, uskoro čekaju teški dani, jer njemu ugovor sa Yamahom ističe sljedeće sezone, što ga dovodi u vrlo nepovoljnu poziciju. To znači da će Rosi morati da odlučil da li će nastaviti da vozi ili će se penzionisati. U sezoni 2019. Rosi se nije najbolje pokazao i bio je u senci marka Markeza, pa i svog klubskog kolege Maverika Vinjalesa.

"Sljedeća sezona će biti ključna po mene. Ističe mi ugovor i uskoro ću morati da donesem odluku da li da nastavim da vozim. Naravno,sve zavisi od rezulata. Ako budemo bolji i brži onda ću vjerovatno nastaviti, ali ako se ne pokažemo kako treba, mislim da je onda najbolje da se povučem“, rekaoje Rosi prije nekoliko mjeseci.

Međutim, ono što je pokvarilo Rosijeve planove jeste pandemija korona virusa, koja je potpuno odložila ovogodišnju sezonu.

"Očekivao sam da se trkam ove sezone i da završim svoju karijeru ako se ne pokažem, ali to je sada nemoguće. Nadam se da će u drugoj polovine godine biti nekoliko trka i da će sezona moći da se nastavi, ali ako se sezona potpuno otkaže, najveroavtnije ću se odmah penzionisati. To je nešto što ne želim da uradim, ali mislim da će to biti najpametnija odluka", rekao je jedan od najpoznatijih trkača svih vremena.