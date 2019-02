Rosi zadovoljan Jamahom: Počeli dobro, ali moramo biti bolji

Vozač Jamahe Valentino Rosi zadovoljan je izgledom svog motocikla pred početak nove sezone.

Rosi počinje svoju 24. sezonu kao profesionalni motociklista, a u Sepangu (Malezija) je na prvom treningu imao šesto najbrže vrijeme.

Popularni "Doktor" je u Heresu i Valensiji odradio testiranja za narednu sezonu i Jamaha je predstavila dva prototipa motora za 2019. godinu.

Iako su iz Jamahe rekli da im je ostalo još nekoliko dijelova na motoru da dogovore, Rosi je rekao da u Maleziji imaju samo jedan prototip.

"Imamo samo jedan tip motora na testu, jer smo imali nekoliko konfiguracija, ali je Jamaha donijela samo jednu", rekao je Rosi, "Zadovoljan sam izborom. Između ova dva nema previše razlike, a i motor nije tako loš".

Jamaha je ispunila želju uskoro četrdesetogodišnjem Rosiju, kao i mlađem Maveriku Vinjalesu i reklo bi se da su za sad prilično zadovoljni.

"U Valensiji i Heresu smo radili na nekim manjim stvarima, dok ćemo sada, ovdje, raditi na nekim većim, važnijim".

Takođe je potvrdio da očekuje ovu verziju motora kada sezona počne.

"Iskreno, imamo ovaj jedan motor i manje više smo odlučili da ćemo se s njim i trkati", rekao je Italijan i dodao, "Srećan sam što svi u timu razmišljamo isto. Složili smo se oko slabih tačaka motora i sada radimo na tome da sve to ispravimo".

Čuveni broj 46 željan je da se vrati na pobjednički kolosjek, a prioritet će biti da popravi performas Jamahe na istrošenim pneumaticima kako bi se popravio i segment čuvanja pneumatika.

"Pokušali smo nešto kako bismo podigli performans na neki viši nivo. Sve zajedno, motor, elektronika, šasija, radimo na svemu kako bismo unaprijedili vremena na novim i istrošenim gumama. Kada nas uporedite sa ostalim momcima uopšte nismo loši. Ako mene pitate, počeli smo dobro, ali moramo biti još bolji", zaključio je Rosi.

Testiranje na Sepangu u Maleziji nastaviće se i tokom četvrtka i petka.

