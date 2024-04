Sainc uzburkao duhove u Ferariju: Da li su pogriješili sa Hamiltonom?

Slavni italijanski tim Formule 1 Ferari je na početku sezone napravio senzacionalan transfer i odlučio da od sljedeće godine za Skuderiju vozi sedmostruki prvak svijeta Luis Hamilton.

Navijači su bili oduševljeni činjenicom da će u crvenom kombinezonu sa znakom propetog konjića vidjeti sedmostrukog šampion svijeta i ponadali se da bi ova kombinacija mogla trofejni tim opet mogla da vrati na najviši stepenik pobjedničkog podijuma.

Ipak, entuzijazam je znatno splasnuo a najveći krivac za to je španski vozač Karlos Sainc koji je zbog najavljenog dolaska Hamiltona postao višak. Tim iz Maranela smatra da će tandem Hamilton - Lekler biti pobjednički izbor ali sjajnim vožnjam Sainc ih je natjerao na razmišljanje da li su pogriješili što su ga se tako lako odrekli.

U tri trke u kojima je učestvovao ostvario je pobjedu i dva treća mjesta. Lekler je dvezao sve četiri trke i imao po jedno drugo i treće mjesto te je u dva navrata bio četvrti.

Vozač iz Monaka je trenutno treći u poretku vozača sa četiri boda više od Sainca a iako važi za jednog od najboljih vozača kada je u pitanju jedan krug, tek je jednom u kvalifikacijama bio bolji od timskog kolege.

Charles has been quite honest about struggling in qualifying. Can you talk a bit about that, what he is doing rather differently, and what you need to do to get him on the right track? Fred Vasseur: You don't have to draw a conclusion just based on the classification. pic.twitter.com/Z4B2ovXvnX