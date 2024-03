Sainc vruća roba F1: Biće kolega Ferstapenu?

Vozač Ferarija Karlos Sainc trenutno je apsolutni hit u svjetskom šampionatu Formule 1.

Španac je 16 dana nakon operacije slijepog crijeva u trećoj trci sezone donio pobjedu slavnom italijanskoj ekipi koja je da stvari budu još zanimljivije procijenila da joj Saincove usluge naredne sezone neće biti potrebne. Njegovo mjesto su dali sedmostrukom šampionu Luisu Hamiltonu koji je već dugo van pobjedničke forme.

Pitanje je da li bi šefovi iz Maranela ovako postupili i da su znali da će Sainc zasijati u Melburnu. Momak iz Madrida je već odavno pokazao da izreka da "iver ne pada daleko od klade" u njegovom slučaju itekako ima smisla pošto mu je istoimeni otac višestruki reli šampion.

Sainc mlađi se na stazi "Albetr Park" u nedjelju fantastičnom vožnjom popeo na najeviši stepenik pobjedničkog podijum a vodeću poziciju u trci je preuzeo već u trećem krugu kada je u direktnom dvoboju prestigao aktuelnog šampiona Maksa Ferstapena. Možda je vozač Red Bula već tada imao određenih problema sa bolidom ali to nimalo ne umanjuje sjajan nastup Španca za kojeg se već uveliko piše da bi naredne sezone mogao da se itekako "osveti" Ferariju.

"Samo Sainc može da nas pobijedi". kazao je šef Red Bula Kristijan Horner što je pokrenulo priče da bi Španac naredne sezone mogao da opet postane timski kolega Ferstapenu.

Njih dvojica su bili zajedno u Toro Rosu 2015. koji je bio dio Red Bul programa a ni Horner ne isključuje mogućnost da dva asa ponovo budu u istom timu.

“Sve je moguće, jer je Sainc imao nekoliko sjajnih trka. Realno on je od 2022. godine jedini vozač, koji može da pobijedi Red Bul. Nigdje ne žurimo, za sada smo zadovoljni kako Serhio Peres radi svoj posao”, naveo je Horner ali oni koji prate dešavanja u F1 kažu da u Red Bulu nikako nisu zadovoljni rezultatima drugog vozača.

Ako Sainc nastavi u ovom ritmu, biće defitivno vozač oko kojeg će se timovi otimati naredne sezone. Ni on sam ne vjeruje koliko se toga izdešavalo za kratko vrijeme.

"Život je ponekad lud. Ono sve što se dogodilo na početku godine... Pa postolje u Bahreinu, upala slijepog crijeva, povratak u bolid i ova pobjeda. Bio je to vrtlog emocija, ali sam uživao u svemu i nevjerovatno sam sretan". kaže Špnac kojem je ovo treća F1 pobjeda u karijeri.

Sainc vjeruje da bi vodio dobru borbu za pobjedu s Ferstapenom,

"Osjećao sam da mogu da držim korak s njim. Onda je izgubio kontrolu u trećoj krivini i to je bila moja šansa. Čim je izgubio poziciju imao je problema s kočnicama i tu je bio njegov kraj. Šteta jer mislim da bi imali vrlo dobru borbu za prvo mjesto, ali ću uzeti ovu pobjedu, on ih je imao dovoljno", naveo je Sainc koji je kolegama iz drugih timova otkrio tajnu kako do pobjede:

"Preporučio bih svim vozačima da izvade slijepo crijevo ove zime".

