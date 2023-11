Sajnc se opet slupao (VIDEO)

​Vozač Ferarija, Karlos Sajn doživio je novu nezgodu, drugu u samo nedjelju dana, pošto je izletio sa staze i tokom treninga na stazi u Abu Dabiju.

Španac je izletio i u Las Vegasu, kada je oštetio bolid, a gotovo identičan scenario dogodio mu se i u petak.

Peh za pehom, tako je izgledala čitava sezona Ferarija, koja se, evo, i završava u tom maniru.

Sajnc je proklizao na stazi, okrenuo se nekoliko puta, uletio u šljunak i silovito se zakucao se u zaštitnu ogradu.

Nije bilo težih posljedica po Španca, iz udesa je izašao nepovrijeđen, lagano, kao putnik iz autobusa.

Trka za Veliku nagradu Abu Dabija vozi se u nedjelju i njome će biti stavljena tačka na ovu sezonu u "najbržem cirkusu".

Sajnc je trenutno četvrtoplasirani u generalnom plasmanu, dijeli to mjesto sa sunarodnikom Fernandom Alonsom iz Aston Martina - obojica imaju 200 bodova.

A scary moment for Carlos Sainz who finds the barriers at Turn 3 #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/QSH6LwIcZW