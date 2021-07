Salih Ljubijankić slavio u auto trci u Vlasenici

Član Auto-moto kluba (AMK) "Cazin" Salih LJubijankić ukupni je pobjednik današnje Brdske auto-trke "Vlasenica 2021", koja je vožena u okviru Otvorenog prvenstva Republike Srpske i šampionata BiH.

Ljubijankić je nakon dvije vožnje na stazi dugačkoj 5.650 metara, vozeći hondu sivik, zabilježio najbolji ukupni rezultat 5:53:005.

Drugi u ukupnom plasmanu je Miroslav Josipović iz Auto-kluba "FAM sport" iz Modriče, a treći Branimir Simić, član"Optima motorsporta" iz Bijeljine.

Pobjednik u klasi N2 do 1600 kubika je Draško Cunjak iz Auto-kluba "Profesional" Banjaluka, u klasi N3 od 1600 do 2000 kubika pobijedio je Mladen Šoljić iz "Optima motorsporta" iz Bijeljine.

U klasi E1-14 do 1400 kubika najbolji je bio Dejan Tatić iz kluba "Profesional", njegov klupski kolega Dejan Vujasin bio je najbolji u klasi E1-15 od 1.401 do 1.600 kubika, u klasi E1-16 od 1.601 do 2.000 kubika pobijedio je Salih Ljubijankić iz AMK "Cazin", a u klasi E1-17 sa više od 2.000 kubika Miroslav Josipović član "Fam-sport" iz Modriče.

Direktor trke Dušan Savičić rekao je Srni da je takmičenje proteklo bez problema i da je zadovoljan brojem od 30 takmičara koji su danas došli da voze.

"Staza je fantastična, domaćini izuzetni, svake godine sve bolji i bolji. Juče je isto tako sve proteklo u najboljem redu i radujem se narednoj godini i novoj trci", rekao je Savičić.

Sekretar Auto-moto društva Vlasenica i jedan od organizatora trke Miloš Lakić rekao je Srni da trka ima dugu tradiciju, 18. je poslije rata i slavi punoljetstvo.

"Ovo je bila najmasovnija trka ove godine u BiH zbog čega smo izuzetno zadovoljni. Staza je bila dobra, vožnje atraktivne s jakim vozačima, a i vrijeme nas je poslužilo tako da se sve dobro završilo", rekao je Lakić.

Trku je otvorio predsjednik lokalnog parlamenta Goran Đurić koji je rekao da je ovo manifestacija po kojoj je Vlasenica poznata ne samo u BiH nego i u bivšoj Jugoslaviji i dodao da će opština nastaviti da podržava događaje koji okupljaju veliki broj gledalaca.

Organizatori trke bili su Auto-moto društvo Vlasenica, Auto-moto savez Republike Srpske i Sportski auto i karting savez (SAKS) Republike Srpske, generalni sponzor je "Drina osiguranje" Milići, a pokrovitelj je opština Vlasenica.